Antalya'da kazadan kurtulup telefonunu ararken çukura düştü Alanya ilçesinde minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında telefonunu aramaya çıkan sürücü gözden kayboldu. Arayışlar sonucunda sürücünün 4 metrelik kuyuya düştüğü belirlendi.

İHA

Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Muhammet Raşit Y. (25) idaresindeki 06 BVE 192 plakalı minibüs, Gazipaşa-Alanya eski yolundan D-400 karayoluna çıkan Mustafa K. (43) idaresindeki 07 DAY 02 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Her iki araç da çarpışmanın etkisi ile yoldan çıktı. Kazada refüjde ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa K. ile yanında bulunan Bahar D. yaralandı.

Telefonunu almaya gitti, kayboldu

Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Daha sonra 'Telefonumu almaya gidiyorum' diyen Mustafa K., bir anda ortadan kayboldu.

4 metrelik çukura düştü

Çevredeki vatandaşların arayışları üzerine sürücünün, 4 metre derinlikteki beton çukura düştüğü anlaşıldı.

Mustafa K., ip yardımıyla çukura inen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Alkollü çıktı

Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Mustafa K.’nin, hastanede yapılan kontrollerde ise 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.