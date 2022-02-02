Antalya’da 3'lü ilişki cinayetinde Alman kadın da tutuklandı

Manavgat ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesinin ardından serbest bırakılan Almanya uyruklu kadın tekrar gözaltına alınarak, cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz cuma gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde alkol alan Alman Nadia Angela Grosser- Elvan Küçükaltun çifti ile Kadir Demir, ilerleyen dakikalarda 3'lü cinsel ilişkide bulunmuştu.

Bir süre sonra ise Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i göğsünden bıçaklayarak öldürüp cinsel organını kesmişti.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçen Küçükaltun, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalandı.

Evde yapılan aramada cinayet ortaya çıkarkeni Nadia Angela Grosser ile Elvan Küçükaltun gözaltına alındı.

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"İLİŞKİ SIRASINDA SERT DAVRANDI"

Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:

"Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi."

"SUSTALI ÇAKI HEDİYE ETMİŞTİM, ONUNLA MI YAPTI BİLMİYORUM"

Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, şöyle devam etti:

"Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."

TUTUKLANDI

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

100'DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Kadir Demir’in öldürülmesi sırasında evde olmadığını ve gelmediğini söyleyen Alman kadının yalan söylediğini ortaya çıkardı.

İFADESİNDE EKSİK BİLGİ VERDİ

Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Nadia Angela Grosser’in ifadesinde eksik bilgi verdiği, olayın gerçekleşmesinin ardından yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan bir marketten alkol alıp eve geldiği tespit edildi.

ALMAN KADIN DA TUTUKLANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nadia Angela Grosser’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde bulunan 100'den fazla güvenlik kameralarını incelemeye aldı.