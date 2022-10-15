Antalya'da kedi hırsızı iki kadına, ev sahibi manevi tazminat açtı

Antalya'da kedi hırsızı iki kadına, ev sahibi manevi tazminat açtı

2 kadın hırsız, girdikleri evden uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu ve İskoç cinsi hamile kediyi çaldı. Ev sahibi hırsızlara verilen para cezasına sitem etti, manevi tazminat davası açtı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan genç kadın, ekmek almak için kapısını kilitleyip markete gitti.

O sırada 2 kadın hırsız, gözüne kestirdikleri bir eve çağırdıkları çilingir yardımıyla girdikten sonra hamile İskoç cinsi kedi, 5 bin TL nakit para ve evde buldukları elektronik eşyaları çaldı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızların eve girerken güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerinde, iki kadının kapıdan içeri girip etrafı incelemeleri ve bir oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü.

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Hırsızlık yaptıktan sonra oturup sohbet ettiler

İHA'nın haberine göre; eve girince oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, tek başına uyuyan çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra oturup sohbet etti.

Kamera kayıtları incelenerek yakalandılar

Evde uyuyan çocuğu olan kadın, marketten dönünce kapı kilit göbeğinin olmadığını gördü.

Eve girdiğinde eşyalarının dağıtıldığını ve güvenlik kamerasının kırıldığını gören ev sahibi durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı olay yerine yakın bir noktada hemen yakaladı.

Çalınan eşyalar hırsızlık yapan M.C. ve N.C.’nin evinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

2 kadına yargılama sonucu 1.500’ TL’den toplamda 3 bin TL para cezası verildi.





"Vicdanen kendimi çok kötü hissettim"

Ev sahibi, hırsızların çaldığı hamile kedisine kavuşmanın sevincini yaşarken sitemde bulundu. Kadın, hırsızlara verilen cezayı yetersiz bulduğunu dile getirerek, “Küçük bir para cezası verilip salındıkları zaman, vicdanen kendimi çok kötü hissettim, bu yüzden manevi tazminat davası açtım.” dedi.







