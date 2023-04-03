Antalya'da kedi kulübesini kucakladığı gibi kaçtı Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı.

İHA

Antalya'da gece saatlerinde Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2127 Sokak üzerinde bir kişi, önce etrafı kontrol etti.

Kimsenin olmadığını gören şahıs, bir apartmanın bahçesinde bulunan kedi kulübesini kucaklayarak hızla uzaklaştı.

Apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı

Sabah uyandığında kedi kulübesinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Diğer taraftan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim"

Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, “14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ait ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim.” dedi.