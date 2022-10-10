Manavgat'ta eşinin kendisini terk ettiğini öne süren Fatih K., önce komşularını tehdit ederek bıçakladı. Ardından kendi evini yakan uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi, yardım çağrısında bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Fatih K.'nin tavırlarından korkan yabancı uyruklu eşi, çocuğunu da alıp evden ayırılarak eşine boşanma davası açtı.

Bu durum karşısında prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K., eşinin kendisini terk ettiğini iddia ederek evini ateşe verdi.

Komşusunu sırtından bıçakladı

Ardından Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı, evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.’yi sırtından bıçakladı.

Antalya'da kendi evini yakan gencin ailesi feryat etti VİDEO

Kendi evini ateşe verdi

Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç adamın ailesi feryat etti

Ailesini canından bezdiren Fatih K.'nin anne-babası ise oğullarının uyuşturucu illetinden kurtulabilmesi için yetkilerden yardım istedi.

"Sürekli kavga, tehditler yaşamaya başladık"

Oğlunun kendisine edindiği bir arkadaş çevresiyle alkolün ardından madde kullanmaya başladığını belirten Ramazan K., "Benim oğlum gitti yerine tanıyamadığım birisi geldi. Özellikle son 3-4 aydır yapmadığı kalmadı. Sürekli kavga, tehditler yaşamaya başladık. Kırıp dökmeye başladı. Bizimle birlikte eşi ve çocuğuna da aynı şeyleri yapmaya başladı. Haftanın 2-3 günü pazarlara çıkacağımızda bizimle İncekum’daki evimizin 2. katındaki kendi evinde, 2-3 günü de Manavgat’ta eşinin yanında kalıyordu.





"Çarşamba günü tamamen delirmiş gibiydi"



Çarşamba günü tamamen delirmiş gibiydi. Avsallar pazarına gelip bize tehditler yağdırdı, üzerimize saldırdı. Defalarca İncekum’da jandarmaya şikayette bulunduk. Savcılığa şikayette bulunduk. Buna uyuşturucu getirip satanları ihbar ettik ama hiçbir sonuç alamadık. Evimizi kırıp döktü. Kendisini banyoya kilitleyip çıkmadı. Ne yaptıysak, nereye şikayet ettiysek başaramadık. Son olarak da Manavgat’ta komşusunu bıçaklayıp evini yakmış. Biz çocuğumuzun eski günlere dönmesini, bu illetten kurtulmasını istiyoruz. Yetkililere yalvarıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi. Gerekirse her şeyimi oğlumu kurtarmak için harcarım." dedi.

"Karısını öldüreceğini söyledi, gelinimle her an görüşüyorum"

Anne Gülsün K., oğlunun kendilerini ve ailesini öldürmesinden korktuğunu belirterek "Çarşamba ve perşembe günü yaşadıklarımızın ardından cuma günü beni aradı ve karısını öldüreceğini söyledi. Ben de gelinimi aradım, hemen evi terk etmesini güvenli bir yere gitmesini söyledim. Gelinim benim uyarımla evden ayrıldı ve belki de kendisiyle birlikte çocuğunun canını kurtardı. Oğlumun iddia ettiği gibi gelinimin onu terk edip gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ben gelinimle her an görüşüyorum. Onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılıyorum. Tek isteğim oğlumun bu illetten kurtulması. Kime yalvarmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa ben yapmaya hazırım." dedi.

"Baba beni bu illetten kurtar diye ağladı"

İHA'nın haberine göre, baba Ramazan K., oğlunun da zaman zaman bu illetten kurtulmak istediğine dikkat çekerek "Bir gün bana gelip ağladı. Baba beni bu illetten kurtar diye. Ama bir süre sonra vazgeçiyor. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.