Ürdün uyruklu kişiye şantaj yaparak 500 bin dolarını almaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Suçüstü yapılan operasyon sonrası şüpheliler gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki bir sitede yaşayan Ürdün uyruklu R.B.R.A.H.’yi, sitenin güvenlik görevlisi aradı ve yabancılar şubesinden polislerin geldiğini söyledi.

Sitenin bahçesine giden R.B.R.A.H.'nin yanına gelen iki kişi, iddiaya göre kendini polis olarak tanıttı ve Ürdün'de daha önceden yapmış olduğu ticaretten dolayı 5 milyon dolar zarar ettiğini, bu konunun kapanması için kendilerine 500 bin dolar vermesi gerektiğini dile getirdi.

SİLAH GÖSTERİP GİTTİLER

Yine iddiaya göre, kabul etmemesi halinde kendisini ve ailesini öldüreceğini söyleyen şahıslardan biri, R.B.R.A.H.’ye silah gösterdi.

Ardından şüpheliler, kendilerinden haber beklemesini söyleyerek siteden ayrıldı.

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıp 500 bin dolar almaya çalıştılar VİDEO



POLİSE TÜM BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Bunun üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden R.B.R.A.H., yaşadıklarını ekiplere anlattı.

Antalya'ya iki yıl önce yerleştiğini ve borsa işiyle uğraştığını belirten R.B.R.A.H., yaklaşık 1,5 yıl önce amcası K.A.H.'nın kendisini telefonla aradığını ve 16 milyon dolar borcu olduğunu, vermezse kendisinin kaçırılacağını söylediğini, bundan dolayı da çoğu kez tanımadığı kişiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

DOLARLARI ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

R.B.R.A.H.’nin ihbarı ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri, çalışma başlattı.

Şüpheli şahısların B.İ. ve D.T. olduğu tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcısının "suçüstü yapılması" talimatıyla R.B.R.A.H.’nin tekrar şüphelilerle iletişime geçip kafeteryada buluşmasını istedi.

Ekipler, seri numaraları alınmış dolarları kafeteryada teslim alan İ.A.’yı suçüstü yakaladı.

Yine İ.A.’dan alınan bilgiler doğrultusunda da diğer şüpheliler gözaltına alındı.

"TABANCA OYUNCAKTI, ÇÖPE ATTIK"

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri ve kullandıkları ileri sürülen tabancanın oyuncak olduğunu ve olaydan sonra çöp tenekesine attıklarını savundukları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.