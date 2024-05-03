Antalya'da kendini savcı olarak tanıtıp 1,5 milyon lira dolandıran şahıs yakalandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların sonu gelmiyor.
Bu kez olayın adresi Antalya oldu.
Ekipler harekete geçti
Edinilen bilgiye göre, telefonla aranılan kişinin "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" vb. söylemlerle baskı altına alınarak para ve ziynet eşyalarının elden alınması ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
1,5 milyon TL dolandırıldı
N.K. isimli müştekinin, bu yöntemle 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyalarının elden alınarak dolandırıldığı tespit edildi.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinin incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın İ.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek il dışında yakalandı.
Tutuklandı
Şüpheli İ.C.'den elde edilen cep telefonu, sim kartı ile müştekiden alınan ziynet eşyalarının tamamına el konulurken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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