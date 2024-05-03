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Antalya'da kendini savcı olarak tanıtıp 1,5 milyon lira dolandıran şahıs yakalandı

Antalya'da kendini savcı olarak tanıtıp 1,5 milyon lira dolandıran şahıs yakalandı Telefonla aradığı kişiye kendini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak vatandaşı 1 milyon 500 bin lira dolandıran şahıs, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.