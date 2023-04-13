Antalya'da kendisini evlatlık veren babasını öldüren sanığın cezası belli oldu Kendisini evlatlık veren babasını para nedeniyle çıkan tartışmada öldüren zanlı, 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapse mahkum edildi.

DHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kullanılmayan kokoreç dükkanında kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, geçen yıl 22 Nisan'da evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Yılmaz geldi.

Yılmaz para isteyince baba ile oğlu arasında tartışma başladı.

Bu sırada olay yerinde bulunan iş yeri sahibi Cemil G. ise dışarı çıktı.

Mermerle başına vurdu

Tartışma büyüyünce Mehmet Ali Yılmaz, 61 yaşındaki babası Saral'ın başına mermerle vurdu.

Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalınayak uzaklaştı.

Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alkollü çıktı

Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil G. ile çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, kısa süre sonra Mehmet Ali Yılmaz'ı yakaladı.

24 yaşındaki Yılmaz'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Saral, tutuklandı.

Duruşmada annesi dinlendi

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

Duruşmada Mehmet Ali Yılmaz'ın annesi Güler Şensoy da tanık olarak dinlendi.

Mehmet Fuat Saral ile 20-25 yıl beraber yaşadıklarını, kendisine nikah kıymadığını anlatan Şensoy, şunları söyledi:

"Ev yapımı alkol yapıp satıyordu, oğluma da içiriyordu"

2 çocuğumu da kendi nüfusuna almadı. Çocuklar okula gideceği sırada bize misafir olan aile, kendi nüfuslarına kaydetti. Olay öncesinde Cemil'in yanında kalmaya başladık. Mehmet Ali ile birlikte yaşıyorduk. Kalacak yerimiz yoktu. Oradan ayrıldım, işe girdim. Daha sonra oğlumu yanıma alacaktım. 3 gün sonra Mehmet Fuat'ın ölüm haberini aldım. Olayı görmedim. Mehmet Fuat, etil alkol içiyordu. Alkollü vaziyette geldiğinde ya bana ya oğluma küfrediyordu. Oğlum arada alkol içiyordu. Mehmet Fuat, ev yapımı alkol yapıp satıyordu. Oğluma da içiriyordu.

Tahrik indirimiyle 20 yıl yatacak

Sanık Yılmaz ise bir kastı olmadığını belirterek, "Elimden gelen çabayı gösterdim, ambulansı arattırdım. Alkollü olduğumdan dolayı yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz hakkında 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi.

'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan heyet, sanığın cezasını 20 yıla düşürdü.