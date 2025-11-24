Antalya'da kepçenin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

- 81 yaşındaki Okan Işık, Antalya'da çalışmaları sürdürülen içme suyu hattı sırasında kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
- Olayı gören oğlu ve çevredeki vatandaşlar taşeron firma çalışanına tepki gösterirken, polis operatörü ifadeye götürdü.
- Olay yeri incelemesinin ardından Işık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nin (ASAT) taşeron firma aracılığıyla yürüttüğü içme suyu hattı çalışması sırasında kahreden bir kaza yaşandı.
Evinin karşısındaki marketten ekmek almak için yola çıkan 81 yaşındaki Okan Işık, çalışma yapılan alandan geçmek istedi. Bu sırada iş makinelerinin arka kısmından ilerleyen Işık, kepçenin çarpmasıyla yere savruldu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan yaşlı adamı kepçenin altından çıkarırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan kontrolde Okan Işık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
OLAY ANINA TANIK OLAN OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazanın yaşandığı noktada işyeri bulunan Işık’ın oğlu, babasının ölümüne tanık olunca sinir krizi geçirdi.
Uzun süre gözyaşı döken acılı evlat, kepçe operatörüne “Böyle iş mi olur?” diyerek tepki gösterdi.
Olay yerindeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanı E.G.’ye tepki gösterirken, polis ekipleri kalabalığı sakinleştirerek operatörü ifadeye götürdü.
EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ BALKONDA ÖĞRENDİ
Olay sırasında evde bulunan Okan Işık’ın eşi ise, acı haberi balkondan öğrendi.
Eşinin cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşayan kadın, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Okan Işık’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.