Attalos Heykeli önünde toplanan 20 kişilik grup, artan kira fiyatlarını protesto için bir araya geldi. Ellerinde dövizler taşıyan grup, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Antalya’da, için Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önü, kira zamlarına karşı toplanan 20 kişilik grubun protesto gösterisine sahne oldu.

Son zamanlarda artan kira fiyatlarını protesto eden grup, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı.

DHA’nın haberine göre; kiracılar adına basın açıklaması yapan Musa Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

“Burada toplanma ve bir araya gelmemizdeki amaç fahiş oranlarda artan kira bedelleridir. Yüksek oranda artan kira fiyatları ve ev sahipleri tarafından zor kullanılarak kanunsuzca uygulanan psikolojik şiddet ile tehditlerle evlerinden yasa dışı çıkartılma sebebi ile sesimizi duyurmaya geldik.

“Bu insanların çoğu emekçi”

Bu insanların birçoğu ya asgari ücretle çalışan emekçi ya da yıllarca bu millete hizmet etmiş kıymetli emeklilerimizdir. Maalesef toplumumuzun kangren olmuş barınma sorununa devlet büyüklerinin ivedilikle el uzatmasını, çözümlemesini istiyoruz.

Antalya’da, kira zamlarını protesto için toplandılar ViDEO







“Barınma ihtiyacı sorunu kısa zamanda çözülmezse başka şehirlere göç başlayacaktır”

Kirazedelerin devlet tarafından korunup kollanmasını istiyoruz. Bu barınma ihtiyacı sorunu kısa zamanda çözülmezse başka şehirlere göç başlayacaktır. Turizm, tarım ve beden işçilerinin bu şehirden ayrılması hizmet sektörü için büyük bir felaket ve yıkım olur.”