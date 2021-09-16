Antalya’da, kiraladıkları otomobili önce sattılar sonra çaldılar

Araç kiralama firmasından kiraladıkları bir otomobili 140 bin liraya satan şahıslar, aynı otomobili yedek anahtarla çaldı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli, Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya’da, E.A. isimli bir şahsın 140 bin liraya satın aldığı otomobil, park halindeyken çalındı.

E.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SAHTE PLAKA VE VEKALETLE SATILDI

Söz konusu otomobilin, bir araç kiralama firmasından kiralandıktan sonra, sahte plaka ve vekalet ile satıldığı orta çıktı.

E.A.’ya aracı sattıktan sonra park edilen yerden yedek anahtarı kullanarak çaldığı tespit edilen Ç.Ö., S.P ve B.H isimli şahıslar, Serik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin, dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.