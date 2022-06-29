Kirasını artırmak için sık sık zorluk çıkaran ev sahibinin su sayacını söktürdüğünü söyleyen Orhan Atik, "Bebeğimizi yıkarken sular gitti. Köpükle kaldı benim oğlum" dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde 2 yıldır kiracı olarak ikamet eden Orhan Atik, ev sahibi ile kira anlaşmazlığı yaşandı.

Ev sahibiyle yaptığı kontrat üzerine 2 yıl TÜFE üzerinden kira artışı yapan Atik, bu sene ev sahibinin kirayı TÜFE oranlarının üzerinde artırmak istediğini ve buna karşı çıktığını, ardından ise ev sahibinin kendisinden ay sonuna kadar evi boşaltmasını istediğini ileri sürdü.

Atik, ev sahibinin kendilerini çıkarabilmek için çabaladığını söyledi. DHA’nın haberine göre; 1 gün önce kendi adına olan su aboneliğini iptal ettirip su sayacını söktüren ev sahibi, elektriği de kesmekle tehdit etti.

“Bebeğimizi yıkarken bir anda sular gitti”

2 yıl önce daireyi 1200 liraya kiraladıklarını, ilk yıl sonunda da yaklaşık yüzde 40 artış yaptıklarını belirten Orhan Atik, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Ev sahibim kışın geldi, abartılı bir şekilde ÜFE- TÜFE'nin üzerinde bir kira zammı istedi, bunu kabul etmedik. Aşağı yukarı ortalama yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Daha sonra aramalar başladı, dün de aradı beni tehdit etti, sonra telefonu yüzümüze kapattı. Dün de bebeğimizi yıkarken bir anda sular gitti. Köpükle kaldı benim oğlum, bu çok zoruma gitti.





"Çok kanıma dokundu”

Aşağı inip baktığımda ASAT su saatini sökmüş ev sahibinin talimatıyla. Ben bir baba olarak dün yaşadığımı hiçbir babanın yaşamasını istemem. Yani gerçekten çok kanıma dokundu.”

Evlerinin bulunduğu sitede, bazı ev sahiplerinin 25 bin liraya evlerini internet üzerinden ilan vererek kiralamaya çalıştığını anlatan Atik, "Herkes kafasına göre kiraya veriyor, bir standart yok. Ev sahiplerinin vicdanına kalmış." dedi.

Antalya'da kirayı artırmak isteyen ev sahibi su sayacını söktürdü VİDEO



“Bunların gözünü para bürümüş”

Atik, ev sahibinin çıkardığı zorluklara yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ev sahibim hemen hemen iki günde bir beni aradı, rahatsız edici şekilde, bebeğim olmasına rağmen, durumumun iyi olmadığını da izah ettim kendisine. Ama anlamıyorlar, bunların gözünü para bürümüş. Ev sahibimle iki gün önce görüştük, bana bu ayın sonuna kadar evi boşaltmamı söyledi. Ben de 'hayır' dedikten sonra dün de suları kestirdi. Şimdi de elektrikleri kestirecekmiş. Beni evden çıkartmak istiyor ve bunun için de her şeyi yapıyor. Benim bir bebeğim var, mağduruz, elektriğimi kapatmakla tehdit ediyor şu anda beni. Ne diyeceğimi bilmiyorum, yasal olarak bunun peşini bırakmayacağız. Benim bir bebeğim var, susuz hayat olmaz. Biz devletimize güveniyoruz, böyle mağdurların da olmasını istemiyoruz.”

Orhan Atik, ASAT'a yaptığı başvurunun ardından kendi adına abonelik alarak, su sayacını tekrar bağlattığını da kaydetti.