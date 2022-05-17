Antalya'da, kirayı ödemediği gerekçesiyle evi mühürlendi

Kirasını ödeyemediği gerekçesiyle eşyalarına haciz konulan ve evinin kapısına mühür konulan Zübeyde Kısıkkaya, ev sahibinin kendisine kirayı ödediğine dair imzalı kağıt verdiğini ileri sürdü.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesin’de Zübeyde Kısıkkaya (38) isimli kadın, kirasını 3 ay ödeyemediği gerekçesiyle önce icraya verildi, ardından ev eşyalarına haciz konuldu. Bugün ise Kısıkkaya’nın evi mühürlendi.

Yaşlı annesi, kızları ve torunuyla evden çıkarıldığını iddia ederek yardım isteyen Kısıkkaya, icra takip işlemlerinden haberinin olmadığını söyledi.

DHA’nın haberine göre; Kısıkkaya, eşinden ayrı ailesiyle yaşadığını, tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıkları olduğunu, geçimini evlere temizliğe giderek veya otellerde çalışarak sağladığını, şu anda gidecek yerleri olmadığı için sokakta kalacaklarını söyledi.

“Kira sözleşmesini yaptığım kişi sözleşmenin bir nüshasını bana vermedi”

Zübeyde Kısıkkaya, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl şubat ayı içerisinde kiralık bir ev buldum. Kira sözleşmesini yaptım. Yalnız kira sözleşmesini yaptığım kişi sözleşmenin bir nüshasını bana vermedi. Şubat ayında ben bu eve taşındım. Eve taşındıktan sonra bana kira sözleşmesinin bir suretini vereceğini söyledi, yine vermedi.

“Beni icraya vermiş ama bana bir tebligat gelmedi”

Şu an beni evimden dışarıya attı. Beni icraya vermiş ama bana bir tebligat gelmedi. Beni kapı dışarı koydular. Eşyalarımı vermediler.





“Hakkımı aramak istiyorum”

Sadece üzerimdeki kıyafetlerle sokaktayım. Gidecek, kalacak yerim yok. Üzerimde param yok ki otelde kalayım. Şu an çok zor durumdayım. Hakkımı aramak istiyorum."

“Kiramı ödediğime dair ev sahibinden imzalı ve ismi yazılı kağıt aldım”

Polisler ve avukatın gelip, 'Evi icra yoluyla boşaltacağız, eşyalarınızı evde koyacağız, sizi çıkartacağız' dediklerini anlatan Zübeyde Kısıkkaya, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Yazdılar, çizdiler ama bize bir evrak vermediler. Sebebi kiramı ödememişim. Ama ben kiramı ödediğime dair ev sahibinden imzalı ve ismi yazılı kağıt aldım. 3 aydır bu evde oturuyorum. Şubat, mart, nisan ayları. Mayıs ayı için de daha kira günüm gelmedi. Benimle birlikte yaşlı bir annem var. Ben, biri 4 yaşında iki kızım ve 5,5 aylık torunum var. Ben hastayım. Yüksek tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıklarım var. Şu an işsizim. Otelde çalışmak için bekliyorum. Ev sahibi taşındığımız günden beri bizi çıkartmaya çalışıyor. Arsız, hırsız değiliz. Kötü bir alışkanlığımız yok. Eşyalarımız evde. Kilitlediler. Biz dışarıdayız.”





“Ev sahibi 'ben çık dedim çıkacaksınız' dedi”

Kısıkkaya'nın annesi 58 yaşındaki Meliha Okur ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben ev sahibine bir büyük olarak 'Hatamız ne?' dedim. 'Neden böyle yapıyorsunuz, ev bulmak bu devirde kolay değil, çocuğun şu anda işi gücü yok' dedim. 'Çocuklarım yanlış bir şey dedilerse onların adına özür dilerim' dedim. Ama ev sahibi 'ben çık dedim çıkacaksınız' dedi.

“Bu eve girip çıkan belli değil diyerek bana iftira atıyor”

Ben çocuklarımla bu evde oturuyorum. Arada torunlarım, damadım geliyor. Mecbur bunlar gelecekler. 'Bu eve girip çıkan belli değil' diyerek bana iftira atıyor.”