Antalya'da kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu: 3 yaralı Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde büyük hasar oluşurken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ekiplerin trafik denetimleri her geçen gün artıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ihlali yapan bir sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarpıştı.

Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan İmdat Yöntem’in kullandığı 07 AAF 717 plakalı otomobil ile Ali Şafak Altan’ın kullandığı 60 BL 640 plakalı otomobil Çakalderesi kavşağında çarpıştı.

3 kişi yaralandı

07 AAF 717 plakalı otomobilin ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücülerinden Ali Şafak Altan ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Ertunç ve Gülsüm Kırçiçeği yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.