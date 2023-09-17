İHA
Trafikte kural ihlalleri kötü sonuçlar doğuruyor...
Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı.
Kaldırıma çıktı
Manavgat ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı caddeden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Ardından kaldırıma çıkarak trafik lambasına çarptı.
Kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.
Sürücünün yeşil ışıkta geçen otomobillerden kurtulmak için direksiyonu kırdığında kaldırımdaki sabit dubayı yıkarak trafik lambasının direğine çarptığı görüldü.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)