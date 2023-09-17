Antalya'da kırmızı ışık ihlali kazayı da beraberinde getirdi Manavgat'ta seyir halindeki otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek karşısına çıkan araca çarpmamak için kaldırıma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte kural ihlalleri kötü sonuçlar doğuruyor... Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı. Kaldırıma çıktı Manavgat ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı caddeden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ardından kaldırıma çıkarak trafik lambasına çarptı. Kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü. Sürücünün yeşil ışıkta geçen otomobillerden kurtulmak için direksiyonu kırdığında kaldırımdaki sabit dubayı yıkarak trafik lambasının direğine çarptığı görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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