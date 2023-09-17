İHA

Trafikte kural ihlalleri kötü sonuçlar doğuruyor...

Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı.

Kaldırıma çıktı

Manavgat ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı caddeden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Ardından kaldırıma çıkarak trafik lambasına çarptı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.

Sürücünün yeşil ışıkta geçen otomobillerden kurtulmak için direksiyonu kırdığında kaldırımdaki sabit dubayı yıkarak trafik lambasının direğine çarptığı görüldü.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)