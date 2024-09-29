Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan araç hurdaya döndü Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan aracın başka bir otomobile çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu kaza kameralara yansıdı.

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İHA

Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza...

Manavgat ilçesinde, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü Ümmühani A., kırmızı ışığa rağmen yola devam etti.

KAZA 'GELİYORUM' DEDİ

Ümmühani A.'nın kullandığı otomobil, o sırada kendisine yeşil ışık yanan Polat Ç.'nin kullandığı araca yandan çarptı.

Kaza onrası otomobillerden birisinin karşı şeritte, diğeri ise 50 metre ileride durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüleri Ümmühani A. ve Polat Ç. ile 07BUF 212 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Aras A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazanın 34 ERE 546 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği, kaza sonrası çevredeki vatandaşların araçlarda bulunanlara yardım ettiği görüldü. Güvenlik kamerasında kaza anını izleyenler araçtakilerin feci kazayı ne kadar ucuz atlattıklarına şahitlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)