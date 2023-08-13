Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ters yöne girdi Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, dönmekte olan minibüsten kaçmak isterken ters şeride girince facianın eşiğinden dönüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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İHA

Güvenlik güçlerinin tüm denetimlerine karşılık dikkatsiz sürücülerin sebebiyet verdiği kazalar kaçınılmaz oluyor...

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından defalarca facianın eşiğinden dönüldüğü görülyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bunun ardından karşı yönden gelen ve Doğançam istikametine dönmekte olan minibüse çarpmamak için ters şeride girdi.

Otomobiller çarpıştı

Kendilerine yeşil ışık yanmasıyla hareket eden karşı şeritteki araç sürücülerinin dikkati ve gelen otomobili fark ederek frene basmaları muhtemel bir facianın yaşanmasının önüne geçildi.

Araçların durmaya çalışırken Hüseyin Coşar’ın kullandığı 42 GF 507 plakalı ve Hüsnü Yüksel’in kullandığı otomobillerin birbirine çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza yapan araçlardan birisinde hamile bir kadının olduğu ve rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerinin yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasının izlenmesiyle nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğü gözler önüne serildi.