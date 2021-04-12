Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden gençler ortalığı birbirine kattı

'Dur' ihtarını uymayıp onlarca polisi peşine takan gençlerden ‘Sinan’ isimli sürücü yaya olarak kaçmayı başardı, yakalanan diğer genç ise arkadaşına sitem etti.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde gece saatlerinde 07 D 5430 plakalı araçla seyir halinde olan Sinan isimli şahıs ile Mehmet Tunç, polis ekiplerinin denetimine denk geldi.

Polislerin ‘Dur’ ihtarına uymayan Sinan isimli sürücü, peşine onlarca ekibi taktı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu 6047 Sokak üzerinde motorize ekipler tarafından önleri kesilen ikili, araçlarından inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süre sonra ise kaçan şahıslardan Mehmet Tunç, 6009 Sokak üzerinde yakalandı.

Ekipler ‘Sinan’ ismindeki şahsı ararken, bu sırada sokakta bulunan Okan E. ise polis kalabalığını görünce kısıtlama ihlalinden ceza yememek için koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şahsı önce Sinan ismindeki kişi sanarak peşine düştü. 100 metre kadar kaçabilen Okan E., yakalanarak Mehmet Tunç’un yanına getirildi.

Antalya'da kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı

“BAŞIMI HEP BELAYA SOKUYOR”

Tek eli Yunus polisin motosikletine kelepçelenen Mehmet Tunç ise yakalanan genci tanımadığını söyledi.

Arkadaşı Sinan’ı kaçmaması konusunda uyardığını ileri süren Tunç, “Dükkandan çıktık. Evimin oraya geliyor, polisten geri geri kaçıyor. ‘Polisler tanıdık sıkıntı yok’ diyorum, ‘Ben sana güvenmiyorum’ deyip kaçıyor. ‘Sen niye kaçıyorsun’ diye soruyorum. ‘Ceza yiyeceğiz, sen karışma kaçacağız’ diyor. O kaçtı bir yerlere gitti, ben de kaçarken yakalandım. Salağın birine denk gelince benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Sinan’ın yüzünden benim başıma bir ton şey geldi.” dedi.

ARKADAŞINA MESAJ YOLLADI: ONU ÖLDÜRECEĞİM

Gözaltına alınacağı sırada polislere "Ben ceza yersem, o çocuğun cezasını yatarım." diyen Tunç, gazetecilerin kendisine sorduğu arkadaşı Sinan’a da "Onu öldüreceğim" diyerek mesaj yolladı.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken Tunç ve Okan E.’ye kısıtlamayı ihlal ve maske takmamaktan ceza işlemi uygulandı.