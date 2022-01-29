Antalya'da kıskançlık cinayeti zanlıları adliyede

Manavgat ilçesinde kıskançlık nedeniyle arkadaşını bıçakla öldürüp ardından cinsel organını kesen zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kadir Demir'in (39) cesedi bulundu.

VAHŞİ CİNAYETİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öldürülen Kadir Demir’in fotoğrafçılık yaptığı, Elvan K. ile arkadaş olduğu eşi Nadya A.G.'ye olan ilgileri nedeniyle tartıştıkları bildirildi. Tartışma sırasında, Kadir Demir bıçaklanıp ardından cinsel organı kesilerek yaşamını yitirirken, Elvan K.’nin de parmaklarının kesildiği belirlendi. Olayın Elvan K. ile Nadya A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"KENDİSİNİ ÇORUMLU EŞİNİ ALMANYA UYRUKLU TANITTI"

Şahısların 2.5 yıldır kiracısı olduğunu belirten Ali Cemil Ünal, "Adam kendisi Çorumlu eşini de Almanya uyruklu olarak tanıttı. Bana evde telefon üzerine çalıştıklarını söyledi. Her ay kirasını verirdi. Bana karşı bir şeyi yoktu. Dün gece bu olaylar olmuş. Beni de gece jandarma aramış. Sabah geldim. İfade verdim. Mezarı da ben sonradan gördüm" sözlerine yer verdi.