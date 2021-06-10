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    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu

    Kıskançlık nedeni ile yaşanan kavgada sinirlenen adam, silahı ile eşine ateş etti. Ayaklarından vurulan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:16
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    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu

    Antalya’nın Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3560 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde ikamet eden Seycan D. (25) ile Mehmet D. (28) arasında, kıskançlık nedeni ile tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile başlayan kavgada Mehmet D., sinirlerine hakim olamadı.

    Yanında bulunan tabancayı çıkaran şahıs, kadının ayaklarına 2 el ateş etti.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

    Polis ekipleri gelmeden kaçan Mehmet D., izini kaybettirdi.

    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu ViDEO

    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu #2

    İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Delil çalışması yapan polis ekipleri, şahsın eşkalini belirledikten sonra yakalamak için araştırma başlattı.

    Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.

    Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu #3

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