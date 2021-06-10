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Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu

Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu

Kıskançlık nedeni ile yaşanan kavgada sinirlenen adam, silahı ile eşine ateş etti. Ayaklarından vurulan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.