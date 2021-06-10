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- Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu
Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu
- İHA
- 10.06.2021 - 16:36
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:16
Antalya’nın Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesi 3560 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde ikamet eden Seycan D. (25) ile Mehmet D. (28) arasında, kıskançlık nedeni ile tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile başlayan kavgada Mehmet D., sinirlerine hakim olamadı.
Yanında bulunan tabancayı çıkaran şahıs, kadının ayaklarına 2 el ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Polis ekipleri gelmeden kaçan Mehmet D., izini kaybettirdi.
Antalya’da kıskançlık kavgası: Eşini ayaklarından vurdu ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Delil çalışması yapan polis ekipleri, şahsın eşkalini belirledikten sonra yakalamak için araştırma başlattı.
Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.