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Antalya'da kıskançlık krizi: Arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti

Antalya'da kıskançlık krizi: Arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti

Manavgat ilçesinde apart otelde yaşayan bir çift, arkadaşlarını alkol almak için davet etti. Yaşanan kıskançlık krizine ise bıçakla öldürülen misafirin ardından cinsel organı kesildi.