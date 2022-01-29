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- Antalya'da kıskançlık krizi: Arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti
Antalya'da kıskançlık krizi: Arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti
- DHA
- 29.01.2022 - 13:32
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kiremithane Sokak'ta bulunan apart otelde, kan donduran olay yaşandı.
Alman Nadia Angela Grosser (40) ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun (48), dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i (39) yemeğe çağırdı. 3 kişilik arkadaş grubu burada alkol almaya başladı.
İLGİ GÖSTERDİĞİ GEREKÇESİYLE KAVGA ÇIKTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser’e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.
ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken Küçükaltun, Kadir Demir’i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.
Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İKİLİ GÖZALTINDA
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı. Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.