Antalya'da koca dehşeti: Eşini markette bıçaklayarak öldürdü Antalya'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı zincir markette bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadının tartışma sonrası kaçıp marketin deposuna saklandığı ancak kocasının kapıyı kırdığı öğrenilirken vahşetin ardından kayınvalidenin gelinine yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi korkunç vahşet...

Edinilen bilgiye göre tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile 5 yıllık eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

Sık sık yaşanan tartışmalara rağmen genç kadın evini ve eşini terketmedi.

Çift arasında sabah yine tartışma yaşanırken M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı Yeni Emek Mahallesi'ndeki zincir market şubesine geldi.

İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y. marketten ayrıldı.

Bıçakla geri döndü

Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı.

Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı.

Olay yerinde can verdi

Zanlı kaçarken adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Gelini için feryat etti

Acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyye Yavlak'ın kayınvalidesi Emel Yavlak, "Kuzum ölmeye mi geldin? Yavruma ben ne diyeceğim? Niye geldim kuzum buraya?Şaka deyin ne olur, rüya deyin. Kuzum, ciğer parem" diye feryat etti.

Sümeyye Yavlak'ın cenazesini görmek isteyen ablayı ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.