Antalya'da, duyanlara 'komşunun hayırlısı' dedirten bir olay yaşandı...
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 16 gün önce bayiden 1,5 milyon TL'ye yeni bir otomobil satın alan Deniz Güneş Kumsal, aracını park edip evine çıktı.
Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline gelen Kumsal, aracının boydan boya çizildiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı.
Kameradan komşusunu tespit etti
Kumsal, güvenlik kameralarını incelediğinde ise otomobilinin komşusu C.Ö. tarafından çizildiğini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kumsal’ın şikayeti üzerine C.Ö.’yü gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Otomobilde ise yaklaşık 350 bin TL’lik zarar oluştu.
O anlar kamerada
Öte yandan olay anı sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde C.Ö.'nün yerden taş alıp aracı çizmesi, ardından taşı atıp siteye girmesi yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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