Antalya'da kontrolden çıkan kamyon kayalığa çarptı Akseki ilçesinde seyir halinde iken kontrolü kaybedilen kamyon şeritten çıkarak kayalığa çarptı. Kamyon sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Seydişehir istikametinden Akseki’ye doğru seyir halinde olan Kamil Y. (32) iradesindeki 07 UH 162 plakalı kamyon direksiyon kontrolünden çıktı.

Kayalığa çarptı

Bu etki ile Kamil Y., kontrolünü kaybederek kendi şeridinden çıkıp karşı tarafta bulunan kayalık alana çarptı.

Tedavi altına alındı

Kazada sürücü Kamil Y. (32) ile yanında yolcu olarak bulunan Kağan Hasan D. (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Akseki Devlet Hastanesine kaldırdı.