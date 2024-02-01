Antalya'da kontrolden çıkan kamyonette can pazarı! Aynı güzergahta ilerleyen minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu, kontrolden çıkan kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye geldi.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Çallı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet Yanık idaresindeki kamyonet, Ergün K. yönetimindeki minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve açık kasa kamyonet ters döndü.

Kapalı kasa kamyonet ise sağdaki refüjü aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü.

İtfaiye dakikalarca uğraştı

Kanalda asılı kalan kamyonet içinde sürücü Muhammet Yanık sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kanal içine inen itfaiye, sıkışan Muhammet Yanık’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmada itfaiye makas yardımıyla açtığı kapıdan Yanık’ı çıkardı.

Kurtarma çalışmasını film izler gibi izlediler

Sedyeye alınan Yanık, vatandaşların yardımıyla tahliye edilip ambulansa alındı. Yanık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı ve bulvar üzerindeki araçları kaldırdı.

Çok sayıda vatandaş ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izledi. 07 CFL 78 plakalı kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca, kaza anında kaldırımdan yayaların geçmemesi olabilecek bir can kaybını önledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)