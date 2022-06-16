Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarından uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ş. idaresindeki otomobil, bir binanın duvarından aşağıya uçup bahçe masasının üzerine düştü. Kazadan 5 dakika önce, komşuların masada oturdukları öğrenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi 6514. Sokak Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Ş., direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjü aşıp, yolun karşısına geçti.

Bir apartmanın istinat duvarından aşağı uçan otomobil, duvarda asılı kalıp bahçe masasının üzerine düştü.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen trafik ekiplerinin ısrarına rağmen bir şeyi olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Komşuların, 5 dakika önce masadan kalktıkları belirlendi

İHA’nın haberine göre; otomobilin bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarılmasının ardından trafik ekipleri ve araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Kazadan 5 dakika önce apartman sakinlerinin masada oturduğu, 5 dakika öncesinde dağılıp evlerine gittiği, böylelikle büyük bir facianın önlendiği bildirildi.

Kazadan 1 buçuk saat sonra hastaneye gitti

Bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Mehmet Ş. ise, kazanın üzerinden yaklaşık 1 buçuk saat geçtikten sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek kaza yaptığını ve yaralandığını söyledi.