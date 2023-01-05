Antalya'da köpeğe çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı

Serik'te önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün otomobili aydınlatma direğine çarptı.

Türkiye'nin başıboş sokak köpeği sorunu son bulmuyor.

Türkiye genelinde birçok noktada başıboş köpekler, hem insanlara fiziki saldırıları ile zarar veriyor hem de birçok kazaya sebebiyet veriyor.

Yaşanan vakalarda 2022'de birçok insanımız hayatını kaybetmişti.

İHA'nın haberine göre söz konusu sorun son olarak Antalya'da ortaya çıktı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı

Antalya'nın Serik ilçesi, Karadayı-Boğazkent yolunda bir otomobilin sürücüsü A.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Otomobil kontrolden çıkınca aydınlatma direğine çarptı.

Maddi hasar meydana geldi

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi, aydınlatma direği ise devrildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



