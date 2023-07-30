Antalya'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 6 yaralı Yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu.

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İHA

Başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor...

Başıboş köpek saldırılarından kaçmaya çalışan onlarca vatandaş, kazalara karışarak ölümle burun buruna geldi.

Yaşanan kazalar artarken bu sefer kazanın adresi Antalya oldu.

10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

Alanya ilçesinde saat 11.50 sıralarında meydana gelen kazada, Metin Y. yönetimindeki otomobilin önüne köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aşıp bir evin bahçesine uçtu.

6 kişi yaralandı

Kazada ters dönen otomobildeki sürücü Metin Y. (40) ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Y. (36), Enes Y. (11), Ayşe Y. (5), Bayram Y. (13) ve Mustafa A. (14) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Bayram Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.