Antalya'da köpek balığı tekneyi ısırdı Konyaaltı açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpek balığı, korku dolu dakikalar yaşattı.

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Güzel’in teknesinin yanına bir anda köpek balığı geldi.

Güzel ve teknedeki arkadaşları neye uğradığını şaşırırken, köpek balığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü.

Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpek balığına ’hoşt’ diyerek tepki gösterdi.

"Kafayı yemiş bu"

Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, şunları söyledi:

Köpek balığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpek balığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene.

"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman balık da attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.