Antalya'da köpeklere elektro şok uygulayan adam sahibine palayla saldırdı

Tartıştıkları site sakinlerinin köpeğine saldıran şahıs, bu kez de aileye camdan ateş edip saldırdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve kuzenleri, geçtiğimiz hafta site yöneticisiyle köpek besleme yüzünden tartıştı.

Site yöneticisinin köpeklere elektro şok uyguladığını ileri süren Başaslan, olaydan bir hafta sonra da eşi ve kızıyla sokak ortasındayken 2 kişinin palalı saldırısına uğradı.



"EŞİMDE KIRIK, BENDE VE KIZIMDA KESİKLER MEVCUT"

Cep telefonu kamerasıyla çekilen saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Başaslan, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektro şok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut." ifadelerini kullandı.





"SENİ BURADA KESERİM"

Başaslan, açıklamasının devamında şunları söyledi: "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim’ diyor.” şeklinde konuştu.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Öte yandan Başaslan Ailesi'nin, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.



