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- Antalya'da korkunç kaza: Ağaca çarparak durabildi
Antalya'da korkunç kaza: Ağaca çarparak durabildi
Muratpaşa ilçesinde çarpışan iki otomobil, reflüje çıkarak ağaca vurdu. Otomobillerde bulunarak yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
- 29.11.2022 - 17:02
- Güncelleme : 29.11.2022 - 17:14
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökçen Caddesi üzerinde korkunç bir kaza yaşandı.
Şehir merkezi istikametine doğru gelmekte olan Hasan C.U. yönetimindeki 34 MEN 97 plakalı lüks otomobil ile Hüseyin U. yönetimindeki 07 AVA 074 plakalı otomobil, önce cadde üzerinde çarpıştı.
Ağaca çarparak durdu
Daha sonra ise sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kaza sonucu otomobillerden birisi adeta hurdaya döndü.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.