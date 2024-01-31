Antalya'da korkunç kaza: Çöp konteynerleri şarampole yuvarlanmasını önledi Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkarak park halindeki 2 otobüse çarpan otomobilin sürücüsü, çöp konteyneri sayesinde şarampole uçmayarak canını kurtardı.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Üniversite istikametine seyir halindeki Şükran Ekşi Genç’in kullandığı 15 EM 733 plakalı otomobil, çöp konteynerine çarptıktan sonra yaya kaldırımından ilerleyip park halindeki 07 LAD 88 ve 07 JN 858 plakalı otobüslere yandan çarptı.

Tedavi altına alındı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çöp konteynerine çarpıp yavaşladı

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün, otobüsü son anda fark ederek fren yerine gaza bastığı, park halindeki otobüs ile aydınlatma direği arasından geçerken çöp konteynerine çarparak yavaşladığı, aşağıya uçmak yerine son anda kaldırımda devam ederek otobüslere çarptığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)