İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir yaşandı.

Manavgat istikametinden istikametine gitmekte olan Hüseyin Eren’in kullandığı 07 L 9821 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Muhammet Tufan’ın kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaldırıma çarpara durabildi

Çarpma sırasında savrulan hafif ticari araç, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçmekten kurtulurken, tekrar yolun sağına geçerek kaldırıma çarptıktan sonra durabildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri izleyenlerin adeta ağzını açık bıraktı.

Çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuluyor.

Antalya'da korkunç kaza: Kaldırıma çarparak durabildi
Antalya'da korkunç kaza: Kaldırıma çarparak durabildi
Antalya'da korkunç kaza: Kaldırıma çarparak durabildi
Antalya'da korkunç kaza: Kaldırıma çarparak durabildi
Antalya'da korkunç kaza: Kaldırıma çarparak durabildi