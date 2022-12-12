Serik'de ortaya çıkan hortum korkuturken o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya, sele teslim oldu.

Dün gece başlayan sağanak yağış, kenti felç etti ve yaklaşık 6 bin dekarlık alan zarar gördü.

Hortum çıktı

Öte yandan Kentin Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde, hortum ortaya çıktı.

Birkaç dakika süren ve sahilden kıyıya kadar ulaşan hortumun, bazı seralara zarar verdiği bildirildi.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; kısa süre sonra etkisini yitiren hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.

Antalya’da korkutan hortum kamerada VİDEO







