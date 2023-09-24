Antalya'da korkutan yangın! Ekipler mücadele veriyor

İHA
Türkiye'nin kanayan yarası orman yangınları, yürekleri ağıza getirmeye devam ediyor.
Haber yeniden Antalya'dan.
Kaş'ta orman yangını
Turizm kentinin Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın giderek şiddetini artırdı.
Ekipler mücadele veriyor
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)