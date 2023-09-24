Antalya'da korkutan yangın! Ekipler mücadele veriyor Kaş ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın için ekipler harekete geçti. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İHA Türkiye'nin kanayan yarası orman yangınları, yürekleri ağıza getirmeye devam ediyor. Haber yeniden Antalya'dan. Kaş'ta orman yangını Turizm kentinin Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın giderek şiddetini artırdı. Ekipler mücadele veriyor İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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