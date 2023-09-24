Antalya'da korkutan yangın! Ekipler mücadele veriyor
İHA

Türkiye'nin kanayan yarası orman yangınları, yürekleri ağıza getirmeye devam ediyor.

Haber yeniden Antalya'dan.

Kaş'ta orman yangını

Turizm kentinin Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın giderek şiddetini artırdı.

Ekipler mücadele veriyor

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya Kaş'ta orman yangını
Antalya Kaş'ta orman yangını

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)