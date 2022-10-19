Antalya'da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada

Trafikte sinyal vermeden dönüş yapan otomobile korna çalan sürücü, araçtan inen 4 kişinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da trafik magandaları dehşet saçtı.

Kepez ilçesinde yaşanan olayda sabah saatlerinde kızını okula bırakan Halil Mert, trafikte saldırıya uğradı.

İş yerine gitmek için yola çıkan Mert, sinyal vermeden dönüş yapmak için yola çıkan otomobile ani fren yaptı.

3 arkadaşıyla birlikte saldırdı

Kornaya basan sürücü, otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradı.

Ardından saldırgan Mert'e saldırırken tansiyonun yükselmesiyle 3 arkadaşı da olaya dahil oldu.

Antalya'da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü ViDEO

Telefonunu almaya çalıştılar

Yarım açık camdan ellerini sokan saldırganlar Mert'e saldırmaya devam edip, elindeki cep telefonunu almaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ambulansla hastaneye götürüldü

DHA'nın aktarımına göre; çağrılan ambulansla hastaneye götürülen, ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

"Yarım açık camdan birisi boynuma yapıştı"

Olayın büyüyeceğini düşünerek araçtan inmediğini belirten Halil Mert, "Sabah 08.45 sıralarında kızımı okula bıraktım ve iş yerime doğru gidiyordum. Bir anda kontrolsüz şekilde önüme atlayarak dönmeye çalıştı. Uyarı niyetiyle korna çaldım. Araçtan ilk önce küfrederek 1 kişi indi. Ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Sonrasında araçtan 3 kişi daha indi. Aracın içerisinde camdan ellerini sokup bana saldırdılar. Vücudumun farklı yerlerinde darp izleri oluştu. Yarım açık camdan birisi boynuma yapıştı. Arabada olmasaydım belki daha kötü olacaktı." dedi.

"Elimi de cama sıkıştırmışlar"

Vücudunda oluşan yaraları hastanede fark ettiğini söyleyen Mert, "Gözüm kararmış o sırada, gözümü açtığımda hastanedeydim. Elimi de cama sıkıştırmışlar. Ben bunları hastanede fark ettim. Polis merkezine gidip ifademi verdim. Yakalanmalarını istiyorum. Yaptığı hatadan dolayı bir özür dilese tamam deyip geçecektim. Ancak araçtan inip küfredip, beni darbettiler. Canımı zor kurtardım. Arabadan inseydim şu an belki çok farklı konumda olacaktım. O sırada cep telefonumla video çekiyordum. Elimden telefonumu almaya çalıştılar. Bu kadar ne kinleri vardı anlamadım." diye konuştu.









