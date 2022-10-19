Petrol
90.58
0.61%
Euro
18.1711
-0.86%
Dolar
18.593
0.05%
Altın
976.22
-1.14%
Borsa
3907
1.70%
Bitcoin
361.940
-1.91%
BTXN Coin
9.39
-1.26%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Antalya'da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada

    Trafikte sinyal vermeden dönüş yapan otomobile korna çalan sürücü, araçtan inen 4 kişinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 19.10.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada

    Antalya'da trafik magandaları dehşet saçtı.

    Kepez ilçesinde yaşanan olayda sabah saatlerinde kızını okula bırakan Halil Mert, trafikte saldırıya uğradı.

    İş yerine gitmek için yola çıkan Mert, sinyal vermeden dönüş yapmak için yola çıkan otomobile ani fren yaptı.

    3 arkadaşıyla birlikte saldırdı

    Kornaya basan sürücü, otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradı.

    Ardından saldırgan Mert'e saldırırken tansiyonun yükselmesiyle 3 arkadaşı da olaya dahil oldu.

    Antalya'da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü ViDEO

    Antalya da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada #1

    Telefonunu almaya çalıştılar

    Yarım açık camdan ellerini sokan saldırganlar Mert'e saldırmaya devam edip, elindeki cep telefonunu almaya çalıştı.

    O anlar cep telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı.

    Ambulansla hastaneye götürüldü

    DHA'nın aktarımına göre; çağrılan ambulansla hastaneye götürülen, ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

    "Yarım açık camdan birisi boynuma yapıştı"

    Olayın büyüyeceğini düşünerek araçtan inmediğini belirten Halil Mert, "Sabah 08.45 sıralarında kızımı okula bıraktım ve iş yerime doğru gidiyordum. Bir anda kontrolsüz şekilde önüme atlayarak dönmeye çalıştı. Uyarı niyetiyle korna çaldım. Araçtan ilk önce küfrederek 1 kişi indi. Ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Sonrasında araçtan 3 kişi daha indi. Aracın içerisinde camdan ellerini sokup bana saldırdılar. Vücudumun farklı yerlerinde darp izleri oluştu. Yarım açık camdan birisi boynuma yapıştı. Arabada olmasaydım belki daha kötü olacaktı." dedi.

    "Elimi de cama sıkıştırmışlar"

    Vücudunda oluşan yaraları hastanede fark ettiğini söyleyen Mert, "Gözüm kararmış o sırada, gözümü açtığımda hastanedeydim. Elimi de cama sıkıştırmışlar. Ben bunları hastanede fark ettim. Polis merkezine gidip ifademi verdim. Yakalanmalarını istiyorum. Yaptığı hatadan dolayı bir özür dilese tamam deyip geçecektim. Ancak araçtan inip küfredip, beni darbettiler. Canımı zor kurtardım. Arabadan inseydim şu an belki çok farklı konumda olacaktım. O sırada cep telefonumla video çekiyordum. Elimden telefonumu almaya çalıştılar. Bu kadar ne kinleri vardı anlamadım." diye konuştu.

    Antalya da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada #2

    Antalya da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada #3

    Antalya da korna çaldığı 4 kişi tarafından darbedilen sürücü kamerada #4


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi
    Gündem

    PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

    Görüş Bildir