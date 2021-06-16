Annesini kaybettikten sonra iş bulamayan KPSS 25’incisi Efe, atık toplayarak biriktirdiği 40 binden fazla parayı sosyal medya dolandırıcılarına kaptırdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Hakan Efe’nin (32), fen lisesinden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı.

1 yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yapan Efe, bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına hazırlandı.

98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü olan Efe, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.

ANTALYA'YA DÖNDÜ

Amirleri ile sıkıntı yaşadığı gerekçesi ile memuriyetten istifa ettiği sırada annesinin kansere yakalanması ile Antalya’ya geri döndü.

Geçici işlerde geçiminin sağlarken annesini kaybeden Efe, geçen sene annesini toprağa verdi.

1 buçuk yıl boyunca işsiz kalınca, çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sağlamaya başladı.

Zor şartlarda yeniden KPSS’ye hazırlanan Efe, 96,5 puan ile Türkiye 25’incisi oldu.

Antalya’da KPSS 25’incisi, sosyal medya dolandırıcılarının kurbanı oldu VİDEO

ENGELLENİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Instagramda gördüğü bahis sayfasına giren Efe, yatıracağı ücretin 100 misline kadar ücret garantisi verildiğini duyunca karşı tarafa inandı.

40 bin liradan fazla parasını kaptıran Efe, WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu şahıs tarafından engellenince dolandırıldığını anladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

“11 BİN KÜSÜR TAKİPÇİSİ VAR”

Hakan Efe, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Baktım 11 bin küsur takipçisi var, bu sahte hesap olsa bu kadar takipçisi olmaz herhalde diye düşündüm. ‘Ben de kazanmak istiyorum’ diye mesaj attım. 300 lira verip 29 bin lira kazandıran paketi seçmek istediğimi söyledim. 300 lirayı yatırdım, 1 saat sonra tebrikler adınıza 29 bin küsur kazanç sağlandı diye mesaj attı.

“ARKALI ÖNLÜ KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ”

‘Bu parayı sizin hesabınıza gönderebilmemiz için bloke bedeli var, bunu ödemeniz lazım’ dedi. Bir fotoğraf daha attı. 'Sistem şu işlem adı altında bir ücret talep ediyor’ dediler. Onu da yatırdım. Kazancımı aktarmalarını beklerken tekrar bir işlem ücreti daha çıkardılar.

O da 2-3 bin civarı bir şeydi. Bu son dediler, 4 bin lira daha istediler yine gönderdim. En son, ‘Bu üç parçada gönderdiğiniz tutarı tek parçada göndermeniz lazım, çünkü şirket tek dekont istiyor’ dediler.





Bunu gönderince kazancımın üstüne önceki gönderdiklerimi ekleyeceklerini söylediler. ‘Gönderemem’ dedim ama arkalı önlü kimliğini gönderdi. Bunu gönderince güven duydum ve toplamda 32 bin lira para gönderdim.

“KENDİM ÇALIŞARAK BİRİKTİRMİŞTİM”

Sistemin son bir ücret daha çıkardığını söyleyip, son 7 bin lira daha gönderdim. Toplamda 40 bin lira yatırdım. Paramı gönderin diye üst üste yazdım. Savcılığa gideceğimi söylediğimde, 'Bu son işlemi yapmazsanız bizim şirket avukatlarımız sizden davacı olacak’ diye absürt sözler sarf ettiler.

En sonunda ‘Siz beni dolandırdınız, ben gariban bir insanım’ deyince beni engelledi. Bu parayı ağabeyimden, hayırsever vatandaşlardan ve 2,5 yıldır kendim çalışarak biriktirmiştim.

“BELKİ EV ALIRIM HAYALİ İLE GİRDİM”

Bu yaşıma geldim, şu dünyada dikili bir ağacım yok. Belki bir ev alırım hayaliyle girdim, maalesef çok kötü geri tepti. Ah eşek kafam’ diye çok hayıflanıyorum. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum ama yapacak bir şey yok, olan oldu.”