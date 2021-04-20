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    Antalya'da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum

    Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki kıza motosiklet çarptı.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 17:12
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    Antalya'da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki M.S'ye motosiklet çarptı.

    Kazanın etkisi ile korkan ve paniğe kapılan küçük kız, "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.

    GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

    Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın kullandığı 07 GN 511 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S. adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen çocuğu görenler, yardımına koştu.

    Antalya'da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum VİDEO


    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada kazanın şokunu yaşayan ve korkan küçük kız, "Ölmek istemiyorum" diyerek, ağladı.

    Antalya da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum #1

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.S., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Motosiklet sürücüsü G.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum #2

    Antalya da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum #3

    Antalya da küçük kıza motosiklet çarptı: Ölmek istemiyorum #4

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