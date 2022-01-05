Manavgat ilçesinde çilek yetiştiriciliği için akrabaları olarak tanıttığı 3 kişiyi barakaya yerleştiren şahıs, bahçıvan olarak görevlendirdiği adamın eşine ve kızına tacizde bulundu.

Şanlıurfa'dan 3 sene önce Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Müslüm I. (58), Örenşehir Mahallesi'ne yerleşerek bahçe kiraladı.

Çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm I., K. ailesini de 'kız kardeşim, eniştem ve yeğenim' sözleriyle yakınlarına tanıttı.

AİLEYE GÖREV DAĞITTI

Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm I., 'eniştem' diye tanıttığı A.K.'yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi.

'ENİŞTEM' DİYE TANITTIĞI ŞAHSIN EŞİNİ TACİZ ETTİ

İddiaya göre, A.K. gece bahçeye gittiğinde Müslüm I. birlikte kaldıkları evde A.K'.nin eşi S.K.'ye cinsel saldırıda bulundu.

Antalya'da küçük kızın itirafı tecavüzü gün yüzüne çıkardı VİDEO



ŞAHSIN KIZINA DA TACİZDE BULUNDU

S.K.'yi başkalarına bir şey söylerse öldürmekle tehdit eden Müslüm I., daha sonra kadının kızı E.K.'yi (11) de taciz etmeye başladı.

YAŞANANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müslüm I.'nın yaptıklarından rahatsız olan E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Örenşehir Mahallesi muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Müslüm I.'yı gözaltına aldı.

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi.

"4-5 YILDIR BANA TECAVÜZ EDİYORDU"

Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm I.'nın babasının dayısının oğlu olduğunu belirterek, "4-5 yıldır bana tecavüz ediyordu. Kimseye bir şey anlatmamam için bana, 'seni, kocanı ve kızını öldürürüm' diyordu. Ben de korktum. Zaten yabancı bir yerdeyiz, kimseyi tanımıyorum. Kime ne diyebilirim ki. Müslüm I., sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Müslüm I., geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

"NİYE ÇEKİYORLAR, ÇEKMESİNLER"

Müslüm I. adliye girişinde kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce eliyle yüzünü kapatarak "Niye çekiyorlar, çekmesinler" diyerek tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Müslüm I., 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından tutuklandı.