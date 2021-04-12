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    Antalya'da kümese giren adam, kazını asılı halde buldu

    Kümes içerisinde kazlarından birini boynundan iple asılmış halde bulan İbrahim Yıldırım, husumetlisi olduğu komşusu tarafından hayvanın telef edildiğini iddia etti.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:04
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    Antalya'da kümese giren adam, kazını asılı halde buldu

    Antalya Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde İbrahim Yıldırım ile komşusu arasında, çöp konteyneri ile beslediği tavuk ve kazlardan dolayı husumet oluştu.

    Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için kümese gelen Yıldırım, bir kazının boynundan iple asılarak telef edildiğini gördü.

    Neye uğradığını şaşıran Yıldırım, jandarmaya şikayetçi oldu.

    "BİZE BİR ŞEY YAPAMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMA YAPIYOR"

    Hayvanını telef edenin komşusu olduğunu ileri süren Yıldırım, “Cumartesi sabah kalktığımda kazı burada asılı şekilde buldum. Komşumun yaptığından şüpheleniyorum. Böyle canilere, böyle vicdansız insanlara aman vermeyelim. Diğer hayvanlarıma da bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Gece gündüz uyku tutmuyor. En sonunda kamera taktırmaya karar verdim. Bize bir şey yapamadığı için hayvanlarıma yapıyor. Gözdağı vermek istiyor." dedi.

    Antalya da kümese giren adam, kazını asılı halde buldu #1

    Antalya da kümese giren adam, kazını asılı halde buldu #2

    Antalya da kümese giren adam, kazını asılı halde buldu #3

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