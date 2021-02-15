Antalya'da kurt, sürüye saldırıp 5 keçi parçaladı

2 ayrı sürüye saldıran kurtlar, 2'si gebe 5 keçiyi parçalayarak 8 keçiyi de kaçırdı. Kurtların parçaladığı gebe keçinin karnından çıkan yavrusu görüldü.

Antalya Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyaneai Antik Kenti bölgesinde, Yunus Kolak'ın keçi sürüsüne bir grup kurt saldırdı.

Ardından yakın bölgedeki Ali Beslek'in sürüsü de kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar, Yunus Kolak'ın sürüsünden 3 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi de götürdü,

Ali Beslek'in sürüsünden ise 2 keçiyi parçaladı. Keçilerden birinin karnındaki yavrusunun da dışarı çıkıp telef olduğu görüldü.

EN AZ 10 KURT SÜRÜYE SALDIRDI

Oğlu Mahmut Kolak ile birlikte keçilerini otlatan 43 yaşındaki 4 çocuk babası Yunus Kolak, "Gündüz vakti Kyaneai Antik Kenti bölgesinde sürümü otlatıyordum. Birden ortalık karıştı. En az 10 kurt sürüme saldırdı, 2’si gebe olan, 3 keçimi parçaladı. 8 keçimi kaçırdı. Eylül ayından bu yana toplam 40 keçimi kurtlar parçaladı. Bazıları alıp götürdü. Aynı anda yakında sürüsünü otlatan komşum Ali Beslek'in 2 keçisini parçaladılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Kurt saldırısı yüzünden hayvancılığı bırakma noktasındayız. Kurtları avlamak suç. Ama bizim canımız yanıyor. Kurtların bizim canımızı yakması suç değil mi? Devletimiz bu soruna bir çare bulmalı. Ya bu kurtları avlamamız izin verilmeli ya da bizim zararımız karşılanmalı. Bölgemizdeki hayvancılık yapan herkesin ortak sorunu." dedi.













