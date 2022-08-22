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    Antalya'da 'kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaydı, 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

    Hapisten çıktıktan sonra "Kuşçu kafesten çıktı" mesajını yayan E.G. isimli şahıs, 4 milyon TL'lik hırsızlık olayının şüphelilerinden biri çıktı.
    • 22.08.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 16:03
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    Antalya'da 'kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaydı, 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, D.E. isimli vatandaşın iki katlı müstakil evinden 800 bini nakit para olmak üzere 4 milyon liralık ziynet eşyası çalındı.

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı.

    İHA’nın haberine göre; şüphelilerin E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğu tespit edildi.

    Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek çıktı

    Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana’da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin’deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.G. Mersin’de, diğerleri ise Antalya’da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Ziynet eşyalarından bir kısmı Adana’da bulunup muhafaza altına alındı.

    Antalya da kuşçu kafesten çıktı mesajını yaydı, 4 milyon TL lik vurgun yaptı #1

    "Kuşçu kafesten çıktı"

    Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden ‘Kuşçu’ lakaplı E.G.’nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine "Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu" mesajını yaydığı ortaya çıktı.

    Antalya'da 'kuşçu kafesten çıktı' mesajını yaydı, 4 milyon TL'lik vurgun yaptı VİDEO

    Polis kollarından tuttu, gazetecilere tekme atmaya çalıştı

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, kollarından tutan polis memurlarına karşın ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Antalya da kuşçu kafesten çıktı mesajını yaydı, 4 milyon TL lik vurgun yaptı #2

    Antalya da kuşçu kafesten çıktı mesajını yaydı, 4 milyon TL lik vurgun yaptı #3

    Antalya da kuşçu kafesten çıktı mesajını yaydı, 4 milyon TL lik vurgun yaptı #4


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