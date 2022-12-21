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    Antalya'da kuyumculara sahte zincir satarken yakalandı

    Bursa'da kuyumculara sahte zincir satarak sırra kadem basan şüpheli kadın, 4'üncü dolandırıcılığını yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • 21.12.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:14
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    Antalya'da kuyumculara sahte zincir satarken yakalandı

    Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı'da M.A. (45), Kuyumcular Çarşısı'na giderek üç kuyumcu dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte zinciri toplam 13 bin TL'ye sattı.

    Başka bir kuyumcuya zincir satmak üzereyken yakalandı

    Bir süre geçtikten sonra kuyumcular, zincirlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulundu.

    Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı başka bir kuyumcuya sahte zincir satmak üzereyken kıskıvrak yakalandı.

    Her kuyumcuya başka kılıkta girdi

    Kadının, her kuyumcuya ise başka kılıkta girerek tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.

    İHA'nın aktardığına göre M.A.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.

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