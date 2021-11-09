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    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada

    Muratpaşa ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 16:32
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    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde geçtiğimiz günlerde öğrenciler arasında kavga çıktı.

    Daha önce de aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen iki öğrenci grubu, okul çıkışında karşı karşıya geldi.

    Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Öğrencilerin aynı anda birbirlerine acımasızca vurdukları ve kovaladıkları görüldü.

    BAZI ÖĞRENCİLER SÜRÜKLENDİ

    Dakikalarca süren kavgada, bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürüklendi.

    Öğrenciler, çevredekilerin müdahale etmesiyle ayrıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada

    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada #1

    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada #2

    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada #3

    Antalya’da, lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada #4

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