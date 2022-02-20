İş yerinden lokum ve keçiboynuzu çalan şahıs, ikinci kez hırsızlık yaparken yakalandı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan zanlı, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı girişinde bulunan bir baharatçının ön kısmındaki tezgahtan lokum alarak parasını ödemeden kaçmaya çalışan şüpheli, işyeri çalışanının takibi sonucunda uzaklaşmadan yakalandı.

İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polislere teslim edilen F.G.’nin, aynı yerden daha önce de hırsızlık yaptığı belirlendi. Şahsın, gece geç saatlerde koltuğunun altında içki şişesiyle gelerek tezgahın üzerindeki örtüyü açtıktan sonra keçiboynuzu ve çeşitli çerezlerden aldığı, bu anların güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şelale Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da, lokum ve keçiboynuzu hırsızının rahat tavırları kamerada ViDEO

PARAYLA ALDIĞINI İDDİA ETTİ

11 Şubat tarihinde gündüz vakti bir kişinin işyeri önündeki tezgahtan kalıp halindeki helvalı ve çam fıstıklı lokumları seçip parasını vermeden götürdüğünü söyleyen dükkan sahibi Abdullah Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sırada işyeri çalışanımız bayanın ’Abi hırsız’ dediğini duydum. Ben içeride müşteriyle ilgilendiğim için bir şey söyleyemedim. Arkadaşımız şahsın arkasından yaklaşık 100 metre gittikten sonra koltuğunun altındaki lokumları çekip almış. Şahıs parayla aldığını iddia etse de ‘Gel kamerada bakarız’ diyerek buraya getirdi.

“EN PAHALI LOKUMLARI KALIP HALİNDE ALMIŞTI”

Ben yanına gittiğimde lokumu çalmadığını, parasını vererek aldığını iddia etti. Kendisine kamerada gösterebileceğimi söyledim. Ayın 6’sında gece bu şahsa benzer bir kişi yine iş yerimizden tezgahı açıp poşetlere malzeme doldurmuştu. Niye yaptığını sordum, hem de en pahalı lokumları kalıp halinde almıştı. Kameradan kendisine önceki olayı gösterince bunu da kendisinin aldığını itiraf etti. Koltuğunun altında içki şişeleri vardı. Polise haber verdik. Geldiler ve götürdüler. Biz ihtiyacı olan, maddi gücü iyi olmayan herkese her konuda yardımcı oluyoruz. Ama bununki ihtiyaç değil doğrudan hırsızlık.”