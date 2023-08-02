Antalya'da lüks otelde konaklayan turistin odasından çıkanlar şaşkına çevirdi 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu ve gazlı içecek otel görevlileri tarafından bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Antalya'da sezon hareketli geçiyor.

Her yıl yaz döneminde kente akın eden yabancı turistler, tatillerini doyasıya yaşıyor.

Öyle ki bölgedeki 5 yıldızlı oteller adeta dolup taşıyor.

Hizmetin sınırsız olduğu otellerde, konaklayan müşterileri oldukça tatmin ediyor.

Gündem olan video

Zaman zaman ise ortaya şaşkına çeviren manzaralar çıkıyor. Bunun bir örneği de sosyal medyada gündem oldu.

Her şey dahil otelde çekilen görüntüler dikkat çekti.

Bulduğu her şeyi biriktirmiş

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

"Böyle bir rezillik görmedim"

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken görevliler, “Yok artık ya, havlulardan tut elmalara kadar. Bir de havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim.” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kadın turistin ise sık sık "restoran, restoran" dediği ve açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.