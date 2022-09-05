- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada
Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada
- 05.09.2022 - 14:44
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan Murat Güneş istikametindeki lük araç, yolun sağ tarafında bekledikten bir süre sonra kara yoluna çıktı.
Bu sırada Seher durdu Boncuk'un kullandığı lük otomobil, aniden önüne çıkan araca çarptı.
Araç refüjde asılı kaldı
Boncuk, çapmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yön levhalarına çarptı.
Ardından refüje çıkarak durabildi. Takla atmaktan son anda kurtulan araç, refüjde asılı kaldı.
Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada VİDEO
Sürücünün korku dolu anları kameralara yansıdı
Kazanın şokuyla araçtan inen genç kadının telaşlı ve korku dolu halleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadın sürücü bir süre sonra rahatlanınca çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Hastaneye kaldırıldı
İHA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen ekipler, genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.