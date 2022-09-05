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    Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada

    Seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, aniden karşısına çıkan otomobile çarptı. Takla atmaktan son anda kurtulan araç, kazanın şiddetiyle refüjde asılı kaldı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 05.09.2022 - 14:44
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    Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan Murat Güneş istikametindeki lük araç, yolun sağ tarafında bekledikten bir süre sonra kara yoluna çıktı.

    Bu sırada Seher durdu Boncuk'un kullandığı lük otomobil, aniden önüne çıkan araca çarptı.

    Araç refüjde asılı kaldı

    Boncuk, çapmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yön levhalarına çarptı.

    Ardından refüje çıkarak durabildi. Takla atmaktan son anda kurtulan araç, refüjde asılı kaldı.

    Antalya'da lüks otomobillerin kazası kamerada VİDEO

    Antalya da lüks otomobillerin kazası kamerada #1

    Sürücünün korku dolu anları kameralara yansıdı

    Kazanın şokuyla araçtan inen genç kadının telaşlı ve korku dolu halleri güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kadın sürücü bir süre sonra rahatlanınca çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Antalya da lüks otomobillerin kazası kamerada #2

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen ekipler, genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da lüks otomobillerin kazası kamerada #3

    Antalya da lüks otomobillerin kazası kamerada #4


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