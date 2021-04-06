Antalya’da lüks villada kenevir düzeneği bulundu

Villada düzenek kurup Hint keneviri yetiştiren 2 şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. 16 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar maddesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Serik ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Boğazkent Mahallesi'nde bir villada Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ve bu bitkilerden elde edilen kubar esrar maddesinin Manavgat’ta satışının yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Yapılan baskında, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için özel olarak tasarlanmış ve 3 adet güvenlik kamerasıyla izlenen villada 16 kök Hint keneviri bitkisi ve bu bitkilerden elde edilmiş daralı 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu olmak üzere iki şahıs yakalandı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde, bitkiden yayılan kokuyu önlemek için özel olarak havalandırma sistemi kullanıldığı tespit edildi.

EL KONULANLAR

Bitkideki bağımlılık oranını arttırmak ve gelişimini hızlandırmak amacıyla topraksız Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan gübreler, ışıklandırmalar, klima iklimlendirme sistemleri, nem ısı hava akımı otomatik ayarlamaya yarayan sistemler, otomatik sulama sistemleri ve güvenlik kameralarına el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca '“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Esrar Elde Etmek İçin Hint Keneviri Ekimi Yapmak' suçlarından haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklandı.