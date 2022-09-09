Antalya'da maç çıkışı otomobiliyle dereye düşen genç boğuldu

Kumluca ilçesindeki halı saha maçından eve dönen 19 yaşındaki gencin kontrolünden çıkan araç dereye uçtu. Otomobilden çıkamayan genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki halı sahada arkadşlarıyla maç yaşan 19 yaşındaki Bayram Onur Avcıoğlu, evine gitmek için yola çıktı.

07 VGS 22 plakalı aracına binen Avcıoğlu, bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybetti.

Hakimiyetini toparlayamayan Avcıoğlu, otomobiliyle Akmaz Deresi'ne uçtu.

Otomobilden çıkamayınca boğuldu

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun boğulduğu belirlendi. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, araçtan çıkarılıp morga götürüldü.

Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Babasının doktor olduğu öğrenildi

Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.





