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- Antalya'da maç çıkışı otomobiliyle dereye düşen genç boğuldu
Antalya'da maç çıkışı otomobiliyle dereye düşen genç boğuldu
- 09.09.2022 - 11:43
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki halı sahada arkadşlarıyla maç yaşan 19 yaşındaki Bayram Onur Avcıoğlu, evine gitmek için yola çıktı.
07 VGS 22 plakalı aracına binen Avcıoğlu, bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybetti.
Hakimiyetini toparlayamayan Avcıoğlu, otomobiliyle Akmaz Deresi'ne uçtu.
Otomobilden çıkamayınca boğuldu
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun boğulduğu belirlendi. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, araçtan çıkarılıp morga götürüldü.
Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Babasının doktor olduğu öğrenildi
Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.