Macar çift, girdikleri kuyumcudan altın bileklik çaldı. Hırsızlığı kamera görüntülerinden gören iş yeri sahibi, turistleri yakalayıp polise teslim etti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya alışveriş bahanesiyle giren Macar Jozsa Atılla ile eşi Jozsa Rabeka Melinda, bir süre zincirleri ve bileklikleri inceledi.

İş yeri sahibi Emrah Kahraman’ın bir anlık dalgınlığı, hırsızlık olayının gerçekleşmesine yetti. Jozsa Atılla, 6 bin TL değerindeki altın bilekliği avucunun içine koyup cebine attıktan sonra, çift kuyumcudan ayrıldı.

DHA’nın haberine göre, bileklikleri yerine yerleştirirken bir tanesinin olmadığını fark eden Emrah Kahraman, kamera görüntülerini incelediğinde çalındığını fark etti.

Görüntülerde kuyumcuya gelen Macar çiftin önce ürünleri izlediği, ardından erkek olanın bilekliği avucunun içine alarak cebine koyduğu görüldü.

Başka mağazada alışveriş yaparken yakalandılar

Hırsızların peşine düşen Kahraman, çifti başka bir mağazada alışveriş yaparken yakaladı. Kuyumcuya geri getirilen çift, çağrılan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftin üzerinde yapılan aramada, altın bileklik ele geçirildi. Gözaltına alınan Macar çift, polis merkezine götürüldü.

Antalya'da, Macar çiftin altın bileklik hırsızlığı kamerada



“Şikayetçi olmamamız için para ve alışveriş teklif ettiler”

Hırsız çifti yakalayıp polise teslim ettiğini belirten Emrah Kahraman, "Bir süre bileklikleri inceleyip ayrıldılar. Ürünleri yerine koyarken eksik olduğunun farkına vardım. Görüntüyü inceleyince hırsızlığı fark ettim. Hemen peşlerine koşup, başka bir işyerinde yakaladım. Şikayetçi olmamamız için para ve alışveriş teklif ettiler. Kabul etmedik. Kendilerinden şikayetçiyiz." dedi.